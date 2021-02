Weil die Natur leidet: Ranger soll in Noer für Ordnung sorgen

Noer

Schleswig-Holsteiner entdecken zusehends die Landschaft der beiden Ortsteile Noer und Lindhöft für sich. Ihr Verhalten während der Ausflüge in die Gemeinde ist jedoch alles andere als rücksichtsvoll. "Unvernunft und penetrante Missachtung sind ein zunehmendes Problem", sagt Bürgermeisterin Sabine Mues.

Die Gemeindevertretung hat das Thema in ihrer jüngsten Sitzung diskutiert. Jetzt will sie handeln. Mit erhobenem Zeigefinger will sie jedoch nicht den Respekt vor der Natur einfordern. "Ich weise Personen in ruhigem Ton darauf hin und merke, dass die Missachtung häufig aus Unwissenheit passiert", berichtet die CDU-Politikerin Mues.

Ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter soll "empathisch" aufklären

Mit Aufklärungsarbeit von Bewohnern und Besuchern sollen Strand, Felder und Wälder rund um das Gemeindegebiet geschützt werden. Eine Idee ist ein ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter. Als "empathischer Aufklärer" solle er ein Bewusstsein für die Natur schaffen, sagt die Kommunalpolitikerin.

Gemeindevertreter Henrik Waschull (CDU) gibt zu bedenken, es "müsste jemand sein, der Ahnung davon hat, wie ein Jäger beispielsweise, und nicht nur aus Überzeugung Naturschützer ist". Außerdem soll es jemand sein, der vor Ort sei, sagt er.

Flyer und Hinweisschilder könnten helfen

Ein weiterer Ansatz sind Flyer mit Informationen zur Natur und was es zu beachten gilt, um Tiere und Pflanzen zu schützen. Die Flyer könnten in der Gemeinde verteilt werden. Außerdem könne die Wanderkarte der Gemeinde integriert werden, damit weniger Besucher von Apps fehlgeleitet Pfade abseits der Wanderwege nutzten, sagt Mues.

Denn auch landwirtschaftliche Flächen seien betroffen: Viele folgten dem Handy querfeldein und stünden plötzlich vor dem Kuhstall des ökologischen Versuchsguts der Universität Kiel, des Lindhofs, dessen Betriebsleiterin Mues ist. Dabei sei der Weg lediglich den Kühen vorbehalten, wodurch sich auch Wildtiere dort wohlfühlten. Spaziergänger mit Hunden bedeuteten für die Tiere jedoch besonders im Winter sehr viel Stress.

Weil ein Flyer allein die Ausflügler schlecht erreicht, denkt die Gemeindevertretung auch über Schilder an Wanderwegen und prominenten Orten nach. "Wir leben im Naturschutzgebiet und müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, dass es auch Besucher hier zunehmend schön finden", sagt Gemeindevertreter Ludwig Strock (CDU).

Die Gemeindevertretung stimmte einmütig dafür, ein Konzept für die Aufklärungsarbeit zu erarbeiten. Wie das Konzept im Detail aussehen und ob öffentlich nach einem ehrenamtlichen Ranger gesucht werden soll, wollen die Kommunalpolitiker gemeinsam überlegen.

Zuletzt hatten Besucher bereits durch ihr Parkverhalten für Unmut in Noer gesorgt. Bei ihren Wochenendausflügen an den Naturstrand hatten sie mit ihren Autos Rettungswege blockiert und kürzlich angelegte Randstreifen zerfahren. Durch Privatgrund und landschaftliche Flächen sind die bestehenden Parkplätze allerdings nicht erweiterbar. Auch die neue Schutzdüne wird oft zertrampelt.