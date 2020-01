Wellenbad im Visier der Europa-Richter

Eckernförde

„Wir machen uns unsere Gedanken um das Thema“, sagt Stadtwerke-Chef Dietmar Steffens, der aber ausdrücklich nicht davon sprechen will, dass er sich Sorgen macht. Was sich aber in Luxemburg derzeit anbahnt, betrifft auch das von den Stadtwerken betriebene Meerwasser-Wellenbad.

Durch die Möglichkeit des steuerlichen Querverbunds wird der Verlust des Bades durch die Gewinne aus dem Geschäft mit Strom und Gas aufgefangen. Zuletzt lag das Minus durch das Wellenbad bei 1,8 Millionen Euro.

Diese Summe konnte durch das Konstrukt auf 1,3 Millionen Euro gedrückt werden, so Steffens. „Die Verlustbetriebe mindern unsere Steuerpflicht“, erklärt der Geschäftsführer.

Auch Eckernförder Hafenbetrieb macht Verluste

Auch der Hafenbetrieb profitiert vom Querverbund, dort liegen die Verluste jedoch nur im Hunderttausender-Bereich. Steffens weist darauf hin, dass der Querverbund Strom und Gas nicht verteuert, sondern dass Steuern gespart werden.

Ob die Richter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg im Jahr 2021 tatsächlich so urteilen, dass es sich dabei um einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht handelt, sei noch sehr schwer abzuschätzen. Ein entsprechender Beschluss würde bedeuten, „dass wirtschaftliches Arbeiten zusammenbricht“, so Steffens.

Wellenbad gehört zur Daseinsvorsorge

„Das rüttelt an den Grundfesten der Kommunalfinanzierung.“ Die Finanzverwaltung versuche ohnehin, den Querverbund gering zu halten. Das Konstrukt sei aber „ein Garant für einen Großteil des kommunalen Handlungsspielraums“, ist sich der Stadtwerke-Chef sicher.

Sollte es wegfallen, wären Schließungswellen bei Bäderbetrieben unvermeidbar. In vielen Städten hätte das auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. „Das sind ausnahmslos Geschäftsbereiche, die der Aufgabe der Daseinsvorsorge entsprechen.“

Stadtwerke-Chef: „Lösungen auf Bundesebene“ erforderlich

Die übernehme kein privater Anbieter, weil sie sich nicht wirtschaftlich betreiben lasse, erklärt Steffens. Denn höhere Preise lassen sich ihm zufolge nicht einfach am Markt durchsetzen, denn dadurch verlieren die Betriebe zu viele Kunden.

Deshalb kann sich Dietmar Steffens nicht vorstellen, dass ein entsprechendes Urteil gefällt wird. „Das bleibt abzuwarten.“ Und wenn doch, dann werden „Lösungen zumindest auf Bundesebene“ gefunden werden müssen.

Denn die Folgen seien vor Ort von den Städten und Kommunen allein nicht zu stemmen. Für das Eckernförder Meerwasser-Wellenbad und den Hafenbetrieb sieht er jedenfalls noch nicht schwarz.

Lesen Sie auch: Stadtwerke Eckernförde drehen an der Preisschraube.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.