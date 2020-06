Wer mit starken Schmerzen das Krankenhaus aufsucht, erwartet schnelle Hilfe. Dass es aber auch anders kommen kann, hat Werner Nissen aus Eckernförde erlebt. Nach einem Fahrradsturz wurde er in der Imland-Klinik in seiner Heimatstadt abgewiesen – ohne überhaupt einen Arzt gesehen zu haben.

Abgewiesen an der Notaufnahme

Imland-Klinik Eckernförde - Abgewiesen an der Notaufnahme

Von Tilmann Post