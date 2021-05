Eckernförde

Vergangenes Jahr im Juli saß Hellinghausen im Ostseebad in einem Strandkorb und genoss die Sonne und das Meer. Auf der glitzernden Bucht lag gerade eines der im Eckernförder Marinehafen beheimateten U-Boote. Da kam ihm die spontane Idee: „Ich müsste mal etwas über U-Boote machen“. Massiv sollte es, wie ein U-Boot, und mit viel Blech. Die Melodie spukte bereits in seinem Kopf herum. „Ich sang sie ins Handy, um sie später am Klavier und am Computer auszuarbeiten“, erzählt Hellinghausen.

Instrumentalstimmen aus dem In- und Ausland

So entstand der U-Boot-Marsch „U33“. Der Westerwälder kennt sich mit dem Komponieren bestens aus. Er selbst dirigiert das Orchester German Winds, das von Pop bis sakral ein breites Spektrum bedient. Darüber hinaus unterhält er ein Netzwerk an Musikern, zudem auch viele Militärmusiker gehören. Die insgesamt 30 Instrumentalstimmen des U-Boot-Marsches verschickte er an ihm bekannte Musiker im In- und Ausland. Orchesterangehörige der Deutschen Marine beteiligten sich ebenso wie Musiker aus Holland und England. Die klingenden Online-Zusendungen führte Hellinghausen am Computer zu einem virtuellen Marsch-Orchester zusammen. „Es klingt mächtig, vermittelt aber auch maritimes Lebensgefühl“, sagt der Komponist.

2000 Orchester haben das Werk heruntergeladen

Normalerweise verkauft Hellinghausen seine Partituren. In einer Zeit, in der viele Orchester keine Einnahmen haben, stellt er den U-Boot-Marsch kostenfrei zum Download aus dem Internet zu Verfügung. Nach seinen Angaben haben mittlerweile europaweit 2000 Orchester das Werk heruntergeladen. „Post habe ich auch aus England und Holland erhalten“, berichtet der Komponist. Interesse gebe es zudem für Aufführungen auf Militärmusikfestivals, den sogenannten Tattoos.

Übergabe auch an den Stützpunkt geplant

Kontakt hat Hellinghausen ebenfalls zum Kommandeur des 1. U-Boot-Geschwaders in Eckernförde aufgenommen, der sehr positiv reagiert habe. Laut dem Westerwälder ist im Stützpunkt eine Übergabe des U-Boot-Marsches in einem Corona-konformen Rahmen im Laufe des Jahres geplant. Der Komponist selbst kennt die Marine nicht aus eigener Anschauung. „Ich habe einmal als Sanitäter gedient“, erzählt er. Stellvertretend für die Stadt nahm Dienstag Touristikmanager Stefan Borgmann die Partitur entgegen. „Sie zeugt von der Verbundenheit zur Marine“, freut er sich über das Werk.

Der U-Boot-Marsch "U33" ist hier zu hören

Der U-Boot-Marsch „U33“ ist inzwischen auf Youtube eingestellt, unterlegt mit U-Boot-Filmsequenzen von Jörg Schmekel. Hellinghausen hat sich schon für andere Gelegenheiten zu einem Orchesterwerk inspirieren lassen. So komponierte er eine Franziskus-Messe, die er 2017 Papst Franziskus im Petersdom überreichte. 2021 folgte eine Corona-Edition, die von 60 Musikern und Sängern per Smartphone aufgenommen und dann zusammengeführt wurde. Auch für den kürzlich verstorbenen Duke of Edinburgh, Prinz Philipp, schrieb Hellinghausen eine Komposition, die er Prinz Charles und seiner Frau Camilla überlassen möchte.