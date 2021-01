Wettlauf in die Partnergemeinde: Strande und Rayol teilen sich den Sieg

Strande/Rayol

Da hatten die Strander nämlich nur noch 128 der 1714 Kilometer langen Strecke vor sich und befanden sich oberhalb von Marseille. 83 Läufer hatten dazu beigetragen. Die Franzosen mit 41 Wanderern waren da noch bei Braunschweig und hatten noch 310 Kilometer bis Strande vor sich.

Strande lief am Dienstag 620 Kilometer

„128 Kilometer to go: Zum Frühstück sind wir da“, meldete sich die Vorsitzende des Strander Partnerschaftsvereins Bimare, Christine Paustian, am Morgen noch zuversichtlich. Doch die herausragende Leistung von 620 Kilometern durch Strande am Vortag habe die Partner vom Mittelmeer wohl geschockt: Dort wurden noch mal alle Kräfte zum Mitlaufen motiviert.

„Bei uns hatte sich nur morgens was bewegt – die Früh-Jogger. Und dann standen wir stundenlang 56 Kilometer vor dem Ziel“, erklärt die Bimare-Vorsitzende. Am Freitag, 22. Januar, war der symbolische Wettstreit der Küstenbewohner gestartet. Erfasst wurden die jeweils symbolisch in Richtung der Nachbargemeinde gelaufenen Kilometer über eine Fitness-App.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fleißige Läufer im Kindergarten Strander Möwe

„Ein herzlicher Dank an alle Mitläufer“, sagte Christine Paustian. „Ihr wart ein supermotiviertes Team.“ Vor allem die Mädchen und Jungen des Kindergartens Strander Möwe waren fleißig dabei und steuerten 184 Kilometer bei. Das Strander Team werde jetzt ein paar Tage gedanklich „im Süden relaxen“ und sich am Montag, 1. Februar, auf den 1714 Kilometer langen Rückweg machen.