Schwedeneck

Grund: Auf einem Feld in der Nähe von Wald und Reitanlage entsteht derzeit ein Funkmast. Dieser wird im Auftrag der Telekom errichtet: 40 Meter hoch und mit der Option, bei Bedarf um weitere fünf Meter aufzustocken, teilt der Betreiber mit. Anwohner kritisieren, sie hätten nur per Zufall vorab von den Arbeiten erfahren. „Ich wundere mich, dass der Besitzer nicht die nahen Nachbarn informiert“, sagt eine Frau. Das sei „unmöglich“.

Mobilfunk: Einwohner sorgen sich wegen der Strahlung

Zumal, so die Sorge vieler, die sich für ein Protestfoto zusammenfinden, der Mast später sicher auch für die nächste Mobilfunkgeneration 5G genutzt werden wird. Die soll dank höherer Datenübertragung irgendwann auch Projekte wie autonomes Fahren ermöglichen.

Doch wie sicher ist eine Strahlungstechnik, die immer näher an den Orten betrieben wird, an denen sich Leute aufhalten? Diese Sorge treibt die Menschen um, die sich vor der Baustelle in Dänisch Nienhof zum Protest zusammenfinden.

G5: Bundesamt für Strahlenschutz sieht noch Forschungsbedarf

Auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sieht beim weiteren Ausbau noch Fragen. Zwar sei davon auszugehen, heißt es auf der Homepage, dass es auch jenseits der bestehenden Grenzwerte keine gesundheitlichen Auswirkungen gibt.

Allerdings gebe es dazu nur wenige Untersuchungsergebnisse: Das BfS sieht hier „noch Forschungsbedarf“. Auch grundsätzlich seien die Folgen möglicher Langzeitwirkungen intensiver Handynutzung insgesamt noch offen, da die Technik erst jung ist.

Online-Petition gegen Handymast läuft: "5G - Neee!"

So lange wollen die Kritiker in Dänisch Nienhof angesichts des entstehenden Mastes nicht warten. Nachbarin Nadin Hesse initiierte deshalb eine Online-Petition unter dem Motto: „5G – Neee! Kein 5G-Mobilfunkausbau in Schwedeneck“. Diese richtet sich an den Bürgermeister und die Gemeinde. Mit Nachbar Karsten Meyer-Rohde sammelte sie Mitstreiter gegen den Funkmast.

Unter den Protestlern sind nicht nur direkte Anwohner, betont eine, die mit ihrer Familie weiter entfernt in Dänisch Nienhof lebt. „Direkt nebenan ist ein FFH-Gebiet“, wundert sich ein Einwohner über den Standort des Mastes an einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet. „Wir wohnen gerade hier, weil hier die Strahlenbelastung so gering ist“, betont einer.

Kritiker sorgen sich auch um Urlaubsgeschäft und Immobilie

„Wir hätten uns gewünscht, hier mitdenken zu dürfen“, kritisiert eine Frau. Müssten denn alle Regionen gleichermaßen intensiv erschlossen werden? Man kann doch auch mal mit Funklöchern leben, erklärt eine Frau. Und wer auf schnelles Internet angewiesen ist, könne das vorhandene Glasfasernetz nutzen.

„Der ideale Standort kann das hier nicht sein“, vermutet eine Kritikerin: Zuvor seien bereits zwei andere Landbesitzer gefragt worden. Der Sendemast „mindert den Wert unserer Immobilien“, fürchtet ein Mann. Und eine Frau sorgt sich um das Geschäft, da sie Ferienwohnungen vermietet.

Bürgermeister: Habe über Projekt berichtet

In der Kritik steht auch die Info-Politik der Gemeinde. „Seit eineinhalb Jahren ist ein Mast im Gespräch – und keiner weiß es“, wundert sich eine der Protestierenden. Das allerdings will Bürgermeister Sönke Paulsen so nicht stehenlassen: Er habe 2018 in einer Sitzung öffentlich über die Suche nach einem Standort berichtet – und Ende 2019 auch darüber, dass der Mast im Jahr 2020 gebaut werden soll.

Karsten Meyer-Rohde – der auch Gemeindevertreter ist – wirft dem Bürgermeister hingegen vor, den anstehenden Mastbau nicht bekannt gemacht zu haben: Diese Information sei nur in einer langen Liste von Mitteilungen zu finden. „Ich bin mir sicher, dass ich das auch gesagt habe“, betont hingegen der Bürgermeister.

Sönke Paulsen : Gemeinde hat da keinen Einfluss

Die Gemeinde habe bei derartigen „privilegierten“ Infrastrukturmaßnahmen allerdings keinen Einfluss: „Das ist ein Selbstgänger.“ Er höre auch immer wieder mal Kritik an der schlechten Handy-Abdeckung in Dänisch Nienhof: Viele Einwohner seien froh über „mehr Bandbreite“.

Sicherlich gebe es auch Kritiker eines weiteren Ausbaus, sagt Sönke Paulsen: „Ich kann das gewisserweise nachvollziehen, wenn man in direkter Nähe wohnt.“ Auch er geht davon aus, dass der neue Mast später für die 5G-Technik genutzt wird.

Betreiber: Mast wohl Ende August fertig

Das bestätigt der Betreiber, die Deutsche Funkturm, auf Anfrage: Der Mast ergänze das LTE-Netz der Telekom "und ist dafür vorbereitet, zukünftig auch 5G-Technik aufzunehmen". Er werde voraussichtlich Ende August 2020 fertiggestellt. In der Regel gingen Mobilfunkmasten sechs bis zwölf Monate nach Baubeginn in Betrieb.

