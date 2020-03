In Corona-Zeiten ist vieles anders. Auch für Gerda (78) und Erwin (83) Scharunge. Das Ehepaar, das lange in Osdorf lebte und jetzt in Eckernförde wohnt, wollte am 16. April Diamantene Hochzeit feiern. Doch das geht jetzt nicht mehr. Die Feier musste abgesagt und die Gäste wieder ausgeladen werden.