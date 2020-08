Konzerte in Corona-Zeiten – dass das durchaus möglich ist, zeigt Gerrit Baumeister. Nachdem er bereits Ende Juni einen Freiluft-Auftritt am Eckernförder Spieker organisiert hatte, stehen nun die nächsten beiden Konzerte an. Jeweils 50 Gäste sind am Wochenende zugelassen – diesmal drinnen.