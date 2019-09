In der Strander Bucht ist es zum Konflikt zwischen Badegästen und Kitesurfern gekommen. Deshalb erwägt die Politik nun ein Verbot des Wassersports am Freistrand, der an der Grenze zu Schilksee liegt. Ausschließlich Kiter auszuschließen, sei jedoch nicht so einfach, betont Bürgermeister Holger Klink.