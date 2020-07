Nach zwölf Jahren an der Spitze der Stadtwerke Eckernförde ist Dietmar Steffens in den Ruhestand verabschiedet worden. "Mein Ziel war ein Stück weit immer 'Eckernförde first'", sagte er und fügte mit Blick auf die Stadtwerke-Allianz mit Rendsburg und Schleswig hinzu: "Das gilt es zu bewahren."