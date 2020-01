Böse Überraschung im Revier: Jäger Sönke Greve entdeckte am Sonntag in Barkelsby Reste eines Wildschweins. Unklar ist, wo das Tier erlegt wurde. Ein Jäger könnte es bei einer Reise in Osteuropa geschossen haben. Greves Sorge: Das Schwein könnte mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert sein.