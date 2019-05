Eckernförde

Der Lehmann-Gesellschaft ist erneut ein spannendes Programm über den Dichter (1882-1968) gelungen, der viele Jahre in Eckernförde lehrte und lebte. Den Auftakt bestreitet Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr Heinrich Detering. Der Literaturwissenschaftler ist selbst Autor, der das Verhältnis des Menschen zur Natur aufgreift. „ Detering spielt mit Worten und Orten wie der Bahnstation Wrist, dichtet Werke anderer Poeten weiter und tritt auch in einen Dialog mit Lehmann ein“, erläutert dazu Dr. Beate Kennedy, Vorsitzende der Lehmann-Gesellschaft. Im Anschluss an die Lesung folgt ein Gespräch über Natur in der Lyrik.

Parallelen zwischen Lehmann und Matthias Claudius

Sonnabend, 11. Mai, beginnt um 10 Uhr mit einem Vortrag von Erle Bessert eine neue Reihe der Lehmann-Gesellschaft, die Berührungspunkte anderer Autoren mit dem Eckernförder Schriftsteller aufzeigen will. Bessert, Vorsitzende der Claudius-Gesellschaft, zieht Parallelen zum Werk von Matthias Claudius, das mehr sei als nur ein Abendlied („Der Mond ist aufgegangen“). Auch örtlich sind beide Literaten verbunden: Lehmann wuchs in Wandsbek auf, wo auch Claudius lebte. Ähnliche Vorträge kann sich die Lehmann-Gesellschaft zu Autoren wie Hebbel, Storm und Mann vorstellen. Kennedy: „Wir hoffen auf Synergieeffekte mit anderen literarisch Interessierten“.

Unbekannter Briefwechsel in der Flensburger Bibliothek aufgetaucht

Weniger bekannt ist, dass Lehmann zu seinen Lebzeiten die Flensburger Lyrikerin Alma Heismann unterstützte. In der Stadtbibliothek der Grenzstadt ist jetzt ein Briefwechsel Lehmanns mit der Schwester von Heismann, Emilia, aufgetaucht. Er wird von Bibliothekarin Stefanie Oeding an diesem Tag der Lehmann-Gesellschaft übergeben.

Germanist Menzel beleuchtet Lehmanns Rolle in der NS-Zeit

Eine Debatte nach der Lehmann-Ausstellung im vergangenen Herbst im Museum greift die Gesellschaft mit dem Vortrag über die Rolle des Lyrikers in der NS-Zeit auf. Der Germanist Wolfgang Menzel beleuchtet ab 11.20 Uhr den Zwiespalt Lehmanns, der als Lehrer der NSDAP beigetreten war, sich privat und in seinem Werk aber nie in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt hatte. „Wie ist das zu bewerten? Das wird Menzel vertiefen“, kündigt Kennedy an.

Kurz vor Eröffnung der Lehmann-Tage trifft sich die Gesellschaft zur Jahresversammlung. Die Vorsitzende Kennedy, ihr Stellvertreter Menzel und Schriftwart Dietrich Fröhler stellen sich erneut zur Wahl, die turnusgemäß alle drei Jahre stattfindet. Adolf Nottrodt zieht sich nach 13 Jahren als Kassenwart zurück, für ihn kandidiert Karl-Heinz Groth. Dankbar ist die Gesellschaft, dass das verstorbene Mitglied Reimer Wittmann seine Erinnerungen an Lehmann als Texte hinterlassen hat. Nach wie vor ein Wunsch ist ein Lehmann-Haus in Eckernförde.

