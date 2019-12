Windkraft: Kein großer Ausbau geplant

Die Kirchengemeinde Osdorf macht ihre Kirche zum Kinosaal am vierten Advent, 22. Dezember. Frei nach dem Motto: "Was Green Screen in Eckernförde kann, schaffen wir auch.". Am Sonntag um 17 Uhr flimmert der Spielfilm „Stille Nacht – Eine wahre Weihnachtsgeschichte“ vorm Altar.