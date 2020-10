Gettorf

Fast wie in Zeitlupe hebt die zwölf Tonnen schwere Kappe von der Mühle „Rosa“ in Gettorf ab. Am Haken eines Krans schwebte das marode Dach am Donnerstag minutenlang in der Luft, um schließlich sanft vor dem alten Gemäuer zu landen. Die Gemeinde lässt das denkmalgeschützte Bauwerk in Schuss bringen, jetzt ist die undichte Mühlenkappe dran.

Weder Wind noch Regen: Mit dem Wetter ist Architekt Yves Kerschkamp an diesem Vormittag vollauf zufrieden. Immerhin gilt es, das kaputte Schieferdach aus knapp 20 Metern Höhe sicher auf der Rasenfläche vor der Mühle aufzubocken. Selbst für den 41-Jährigen ist die Maßarbeit ein nicht alltägliches „Highlight“, denn die Kappe sei das „Herzstück“ des Projektes.

Anzeige

Das schwere Mühlendach von Gettorf braucht jetzt tragfähigen Untergrund

Gemeinsam mit den Zimmerleuten Thomas Kleiß und Lars Lauritzen beobachtet er das Spektakel. Ansonsten ist gerade einmal ein Gettorfer als Zaungast vor Ort, der das Schauspiel fotografiert.

Den Kraftakt soll ein großer Kran vollbringen, der auf einem Parkplatz hinter dem benachbarten Amtsgebäude Dänischer Wohld bereitsteht. „Wir brauchen einen verdichteten Untergrund und eine Aufstellfläche, die groß genug ist“, erklärt der von der Gemeinde beauftragte Planer (Archi-Tektur, Kiel).

Aber ist der Kran dem Gewicht des gewaltigen Mühlendaches überhaupt gewachsen? „Jede Kappe hat woanders ihren Schwerpunkt“, erklärt Kerschkamp. Daher lupft der Kran die Konstruktion aus Holz und Stahl probeweise zunächst mehrmals an.

Die Flügel der Gettorfer Windmühle Rosa werden genau geprüft

Die Flügel des 151 Jahre alten Galerieholländers hatten Mühlenbauer bereits Anfang September abmontiert. Bloß die Windrose befindet sich noch hinten an der Kappe. Ob eine Überarbeitung der alten Flügel ausreicht oder doch ein Austausch fällig ist, wird momentan geprüft.

„Die Schweißnähte sind zum Teil angegriffen“, sagt der Architekt. Müssen neue Flügel her, steigen die Kosten. Zahlen nennt Kerschkamp vorerst nicht. Die Kappe wurde seinen Angaben zufolge zuletzt in den 1980er-Jahren auf Vordermann gebracht.

Seitdem habe es lediglich sporadisch Flickarbeiten gegeben. Doch dafür sind die Schäden am Mühlendach mittlerweile zu groß. Kerschkamp zählt vermoderte und vom Pilz angegriffene Hölzer sowie die kaputte Schieferabdeckung auf.

„Da die Kappe undicht ist, dringt Wasser in die Mühle ein“, so der Planer. Die Feuchtigkeit schade nicht zuletzt dem Mauerwerk. Die Sanierung des Mühlendaches, das währenddessen vor dem Gebäude liegen bleibt, dauert nach Einschätzung von Kerschkamp etwa drei Monate.

Später sieht die Kappe der Mühle von Gettorf etwas anders aus

Den Job übernehmen die Zimmerei Thomas Lutz aus Loose und die Dachdeckerei Hans Hass aus Eckernförde. Wie der Architekt berichtet, bekommt die Kappe einen leicht veränderten Look. Zwar werde das Dach wieder mit Schiefer eingedeckt.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder vom Abnehmen von Mühle Rosas Kappe.

Doch die Vorderseite erhalte nun eine Lärchenholzverschalung mit herausnehmbaren Luken - wegen des Winddrucks. Auch die Windrose wird wieder aufgehübscht. Während der Arbeiten an der Kappe sorgt übrigens ein Notdach dafür, dass es nicht in die Mühle regnet.

Die Modernisierung der alten Dame „Rosa“ zieht sich laut Planer voraussichtlich noch bis Frühjahr oder Sommer 2021 hin. Die Dauer hänge auch vom Winterwetter ab. Es wurden Gesamtkosten in Höhe von 660000 Euro veranschlagt.

Die Gemeinde erhält eine 75-Prozent-Förderung durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ mit Mitteln des Bundes und des Landes.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.