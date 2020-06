Angeschossener Seeadler wurde erschlagen

Holtsee/Altenhof

Die Vereine beziehen sich auf die Untersuchung, die das Landeslabor Neumünster im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein vorgenommen hat. Das Ergebnis bestätige das Bild, was sich beim Auffinden des Adlers im Windpark zeigte, heißt es vom Nabu Kappeln-Nordschwansen und dem Verein Seeadlerschutz.

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek geht davon aus, dass der Seeadler „nicht von der sehr schnellen Flügelspitze, sondern von einem turbinennäheren, sich langsamer drehenden Teil des Rotors getroffen worden ist“, heißt es. Die Verletzungen deuteten auf einen dumpfen Schlag hin.

Anzeige

Röntgenbild des Seeadlers zeigt Reste von Munition

Das Labor schließe aus, dass der Adler durch ein "Barotrauma, also durch eine kontaktlose Verletzung durch starke und schlagartige Luftdruckveränderung im Nahbereich des Rotors, zu Schaden kam", so die Vereine. Der Seeadler war am 9. März 2020 unter einem Windrad im Windpark Holtsee/Altenhof tot gefunden worden.

Weitere KN+ Artikel

Die Vogelschützer waren aufgrund der Größe zunächst davon ausgegangen, dass es sich um ein männliches Tier handelte. Die Untersuchung ergab nun jedoch, dass es weiblich war.

Zudem gab es ein weiteres, überraschendes Ergebnis: Der Seeadler weist eine alte Schussverletzung auf. Dem Landesamt zufolge "wurde im Röntgenbild als Nebenbefund ein in Fehlstellung verheilter Bruch des Fußes zusammen mit Resten von Munition nachgewiesen".

Vogelschützer setzen Belohnung aus

Karl-Christoph Jensen, Vorsitzender des Nabu Kappeln-Nordschwansen ist entsetzt über das Untersuchungsergebnis. Während sich die Vogelschützer bislang mit Vergiftungen und Vergrämungen von Greifvögeln haben beschäftigen müssen, komme nun offensichtlich ein längst zu den Akten gelegtes Problem hinzu.

„Ich habe nicht gedacht, dass es heute noch Menschen gibt, die auf Seeadler schießen“, so Karl-Christoph Jensen. Deshalb haben der Nabu und der Verein Seeadlerschutz eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die "zur Ergreifung des Schützen führen", heißt es in der Mitteilung.

Das Landesamt hat den Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben, die ihre Ermittlungen jedoch bereits Mitte Mai erfolglos wieder eingestellt hat. Es konnten weder ein Täter noch weitere Ermittlungsansätze gefunden werden, teilte die Staatsanwaltschaft Kiel auf Nachfrage mit.

Neun Rotmilane an Vergiftungen verendet

Das Landesamt in Flintbek hat immer wieder mit Fällen zu tun, in denen Greifvögel angegriffen werden. So wurde etwa nachgewiesen, dass allein in den vergangenen drei Jahren südöstlich von Neumünster neun Rotmilane an Vergiftungen verendet sind.

Ein Tier der streng geschützten Art wies - wie der Seeadler von Holtsee - ältere Schussverletzungen auf. Im Kreis Pinneberg ist zuletzt Mitte Mai ein Uhu erschossen gefunden worden.

Nabu und Verein Seeadlerschutz halten es für mit dem Artenschutz nicht vereinbar, den Windpark Holtsee/ Altenhof um die Goosseeniederung zu erweitern. Dort halte sich ein Seeadler-Paar auf.

Sender für Seeadler

Deshalb müssten Vorkehrungen getroffen werden, damit es an den Bestandsanlagen keine weiteren Schlagopfer unter den geschützten Greifvögeln gebe und das Landesamt dürfe dort keine weiteren Anlagen genehmigen.

Außerdem fordern sie, die Nestlinge in den Seeadlerhorsten in Schwansen, im Dänischen Wohld und in den Hüttener Bergen in einem Telemetrieprojekt mit Sendern auszustatten. So sollen die Flugbewegungen der Adler nachvollzogen werden.

"Und sie geben ebenfalls Erkenntnisse darüber, wo sich ein Seeadler befindet, wenn er sich nicht mehr bewegt", teilen die Vereine mit. Das Projekt solle über drei Jahre laufen und über Windenergie-Ausgleichszahlungen finanziert werden.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.