Eckernförde

Mit KN-online spricht Trainer und Leiter Peter Thietje über praktische Opfer-Soforthilfe und seine Erfahrungen. Ziel der Arbeit ist, den Opfern von Gewalt einen Weg zurück in den Alltag zu ebnen.

Sie arbeiten als WingTsun-Meister mit der Opferhilfe Weißer Ring zusammen. Was haben die Menschen, die in diesem Zusammenhang zu ihnen kommen, erlebt?

Anzeige

Peter Thietje: Gewalt, in welcher Form auch immer. Ob gestalkt, geschlagen, misshandelt oder missbraucht. Ich bekomme es mit den verschiedensten Bereichen zu tun.

Weitere KN+ Artikel

Sie haben ein Selbstbehauptungs-Training entwickelt. Was kann es bei den Betroffenen bewirken?

Die meisten, die zu uns kommen, sind sehr verunsichert im Umgang mit Menschen. Sie haben Angst davor, bestimmte Leute zu treffen. Sie können zum Teil nicht mehr zur Arbeit gehen oder meiden Situationen. Sie entwickeln eine Vermeidungsstrategie vor Gefahren. Durch die Stunden, die ich gebe, gewinnen sie eine neue Handlungskompetenz für Situationen, vor denen sie Angst haben. Vom verbalen Agieren, über Zurückweichen und Zeugen einbinden bis zum sich körperlich Wehren – in allen Distanzen. Und es knüpft an den direkten Fall an, den sie zuletzt erlebt haben. Ich konfrontiere sie mit dem Erlebten. Allerdings in homöopathischen Dosen. Das ist ganz wichtig.

Können sie konkrete Beispiele nennen, welche Erfolge das Training schon erzielt hat?

Ja. Betroffene können zum Teil wieder arbeiten, wenn das traumatische Erlebnis nicht so weit zurückliegt. Kommt es aus der Kindheit, dauert es oft erheblich länger. Aber die Teilnehmer, bei denen die Tat zeitnah passiert ist, die sind in der Regel nach relativ kurzer Zeit in der Lage, ihr gewohntes Leben wieder aufzunehmen. Ihr Alltag bekommt dann wieder einen normalen Lauf. Das war für sie vorher oft nicht möglich, weil sie mit Ängsten und Schlafstörungen zu kämpfen hatten.

Wie sieht so eine Unterrichts-Einheit aus?

Die Stunden bauen aufeinander auf. In der Regel habe ich vier Stunden Zeit, mit den Opfern zu arbeiten. Das beginnt mit dem normalen Fluchtinstinkt, wie man sich einer Situation entzieht. Dazu gehört ein gerades Gangbild und alles, was mit Körpersprache zu tun hat. Dann geht es um die verbale Komponente, verstärkter Stimmeinsatz, wenn man weiter verfolgt wird. Vieles hängt auch von den Wünschen der Teilnehmer ab, was sie erlebt haben und wovor sie Angst haben. Da gehe ich individuell auf jeden ein. Wenn eine Frau beispielsweise im Auto gewürgt wurde, dann muss man zum Schluss die Tat am Auto nachspielen, alles natürlich relativ stressfrei. Da muss man sich langsam heranarbeiten. Dadurch wird eine Handlungskompetenz vermittelt gegen die Angst, dass so etwas wieder passieren könnte. Finanziert wird ein solcher Unterricht über den Weißen Ring.

Kann es sein, dass sich Teilnehmer nach dem Training in Notsituationen selbst überschätzen, weil sie denken, sie seien jetzt gewappnet?

Das glaube ich kaum. Die Menschen, die zu uns kommen, sind keine Kämpfertypen. Es sind vielmehr Opfer von Gewalttaten, die zu uns geschickt werden von Psychologen, Ärzten und oft vom Weißen Ring. Diese Menschen wollen wieder zum Tanzen fahren oder zum Kegeln oder Spazierengehen und haben Angst, den Weg dahin wieder zu beschreiten. Die wollen nicht kämpfen. Ich habe noch von keinem gehört, der sich in einer Situation überschätzt hat. Die Gefahreneinschätzung vermittele ich den ersten Stunden intensiv.

Haben sie das Gefühl, dass die Gewalterfahrungen in unserer Gesellschaft zunehmen, oder sind die Menschen offener gegenüber Hilfsangeboten geworden?

Ich glaube, dass das Letztere eher zutrifft. Die Menschen sind eher bereit, sich zu outen und sich Hilfe zu holen. Das ist heute leichter, als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren. Die Opfer von Gewalt, die mir in den letzten Jahren vom Weißen Ring und anderen Fachleuten geschickt wurden, sind nicht weniger geworden. Aber ich glaube nicht, dass die Gewaltrate besonders gestiegen ist. Vielleicht jetzt aufgrund der Corona-Zeit, das mag sein. Aber es hat immer viel Gewalt gegeben. Vor allem Beziehungstaten sind häufig. Der Fremdtäter ist statistisch gesehen ein Ausnahmefall. Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, haben Übergriffe von jemandem aus ihrem Umfeld erlebt. Der Unbekannte, etwa ein psychisch kranker Mensch, der jemandem plötzlich angreift, das kommt auch vor, aber sehr selten.

Kommen mehr Frauen als Männer zu ihnen?

Viel mehr Frauen. Ich würde sagen 85 bis 90 Prozent sind Frauen und vielleicht zehn Prozent sind junge Männer, die zusammengeschlagen oder auch missbraucht worden sind. Ich glaube, dass es für einen jungen oder auch erwachsenen Mann schwerer ist, sich zu outen. Bei uns sind es unglaublich viele Frauen, die Hilfe brauchen, die sie gerne annehmen und denen es danach besser geht. Es ist schön, das zu erleben. Das ist ein Geschenk.

Sie sind sie selbst schon einmal in eine brenzlige Situation geraten?

Ja, mehrfach. Aber das liegt schon sehr viele Jahre zurück. Vor meiner Zeit als eigenständiger Lehrer für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. In Kiel etwa, wenn ich früher mal unterwegs war in Diskotheken, da bin ich schon mal bedroht worden.

War das auch eine Motivation, diesen Berufsweg einzuschlagen?

Nein, das hatte noch andere Ursachen. Das lag in Gewalterfahrungen in meiner Kindheit, die ich erleben musste. Da hatte ich das Gefühl, mich wehren zu wollen. Als ich 16 wurde, hatte ich es geschafft, das für mich selbst umzusetzen. Das ist auch meine Motivation, dass Menschen möglichst früh lernen, Grenzen zu ziehen.

Gibt es ein paar einfache Tipps, die sie geben können, wie man sich verhalten sollte, wenn man sich angegriffen fühlt?

Ich würde jedem raten, deutlich zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Ist es eine bekannte Person, empfehle ich, den Namen zu nennen, wer was sein lassen soll. Wenn zuhause jemand eine Grenze überschreitet, dann würde ich immer den Namen sagen, und das muss laut sein. Keine verhaltene Gegenwehr. Sie muss massiv sein. Der Täter bricht in der Regel ab, wenn es öffentlich zu werden droht. Ich erlebe immer wieder bei den Opfern, wenn sie den Vorfall schildern, dass sie sich ganz wenig gewehrt haben. Dann hat der Täter einfach weitergemacht. Wenn sie laut geworden wären, und zwei Räume weiter hätte das jemand mitbekommen können, ist die Chance groß, dass der Täter geht. Er sucht ein Opfer und keine sich wehrende Person. Die Leisen werden vergessen und die Lauten werden erhört. Ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Wir sollten alle etwas mehr sein wie Pippi, die laut wird und die Bescheid sagt, und etwas weniger wie Tommy und Annika, die zweifeln und die leise sind.

Was sollte man auf jeden Fall vermeiden?

Ich glaube, man muss aktiv werden. Schon meine Körperhaltung sagt viel über mich aus. Täter suchen Menschen, die wenig Wehrhaftigkeit ausstrahlen. Wenn ich mich gerade mache, dann habe ich eine andere Spannung und ich fühle mich auch im Kopf besser. Das Schlechteste ist, gar nichts tun. Man sollte handeln. Entweder flüchten oder nach vorne aktiv werden, laut werden. Aber nichts tun und sich tot stellen, ist das Schlimmste. Solche Hilfslosigkeit macht Menschen auch in vielen anderen Situation unbeweglich. Das hilft im Leben nicht weiter.

Zur Person: Peter Thietje

Peter Thietje beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit der Kampf- und Selbstverteidigungskunst WingTsun. Der WT-Meister des siebten Grades leitet in Eckernförde gemeinsam mit seiner Frau Birgit Kiehn eine eigene Akademie für Selbstverteidigung, Selbstbehauptung und gesunde Bewegung. Seit 20 Jahren arbeitet Thietje zudem mit der Opferhilfe Weißer Ring zusammen und unterrichtet Maßnahmen der Opfer-Soforthilfe sowie Gewalt-Interventions-Trainings. Der 55-Jährige ist darüber hinaus Cheftrainer der Europäischen WingTsun Organisation (EWTO) für Kids-WingTsun. In dieser Funktion entwickelte er kindgerechte Selbstbehauptungs-Konzepte mit integrierten Rollenspielen.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region