Das war ein kurzes Gastspiel des Eckernförder Ablegers der Kieler Traditionskneipe „Erbse“: Nach nicht einmal einem Jahr schließt die Bierstube in Hafennähe am Jungfernstieg wieder. Doch der Wirt mit dem Künstlernamen „Asterx“ kündigt bereits an: „Die 'Erbse' kommt wieder.“