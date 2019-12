Dirk Steffens ist Filmemacher, Chef des Naturfilmfestivals Green Screen in Eckernförde und Umweltaktivist. Der Hamburger wohnt zeitweise in Kosel bei Eckernförde. Auch hier ist Natur in Gefahr. Der 52-Jährige legt den Finger in die Wunde und unterstützt den Protest gegen eine Bauschuttdeponie.