Eckernförde

Der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kaminer bringt sein Buch „Die Kreuzfahrer“ mit, um daraus zu lesen. „Witzig, staunend und immer mit einem Augenzwinkern für die menschlichen Schwächen schreibt Kaminer seine Geschichten. Ihnen allen ist eins gemein – sie sind alle aus seinem und irgendwie auch aus unser aller Leben gegriffen“, teilt Eckernfördes Kulturbeauftragte Andrea Stephan mit.

In „Die Kreuzfahrer“ zeige er „mit großer Sympathie, feiner Ironie und Humor, dass es auf der Welt viel zu entdecken gibt. Und ein Kreuzfahrtschiff ist eine ganz eigene Welt“, heißt es weiter. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Buchhandlung am Gänsemarkt, Tel. 04351/3607, sowie an der Abendkasse.

Robert Habeck liest im September in Eckernförde

Les-Art ist eine gemeinsame Reihe der Buchhandlung am Gänsemarkt, der Stadtbücherei, der Stadt und des Schleswig-Holsteinischen Künstlerhauses. Bis Oktober gibt es neun Veranstaltungen. Unter anderem liest Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, am Mittwoch, 25. September, aus seinem Buch „Wer wir sein könnten“.

