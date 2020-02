Mehrere Radwege in Altenholz sind seit Langem gewissermaßen illegal: Sie sind laut blau-weißer Rad-Beschilderung benutzungspflichtig, liegen aber in Tempo-30-Zonen. In diesen ist eine Pflichtnutzung nicht erlaubt. Das will Altenholz nun umsetzen – Radler dürften damit auch auf die Straße.