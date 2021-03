Oase in der Pandemie - Wochenmarkt Eckernförde: Darum ist er in der Krise so beliebt

Der Wochenmarkt Eckernförde ist Einkaufsort und Treffpunkt zugleich. Rund 50 Händler bieten mittwochs und sonnabends überwiegend regionale und saisonale Waren an. Doch wie läuft es auf dem Markt nach einem Jahr Corona? Sind die Kunden dünnhäutig geworden oder geduldig geblieben?