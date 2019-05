Tüttendorf

Der Markt steht jetzt unter neuer Regie: Alexander Podlasly und Ilka Ladwig von der Marketingagentur Eventzauber-Nord wollen gemeinsam mit Gutsbesitzer Moritz Graf zu Reventlow ein Familienfest mit Kleinkunst, Kunsthandwerk, kulinarischen Genüssen und Live-Musik auf die Beine stellen. Sie gehen auf Rekordkurs, was Aussteller- und Besucherzahl anbelangt.

Familienfest mit neuem Konzept

Der Markt soll noch größer werden. Mehr als 100 Aussteller aus dem norddeutschen Raum sollen diesmal dabei sein. 2018 waren es laut Podlasly noch 70. „Wir haben schon 90 Zusagen“, rechnet der 23-Jährige vor. Insgesamt 10000 Besucher sollen dem Eventmanager zufolge an beiden Tagen über den Hofplatz bummeln. So viele wie nie zuvor.

Märchenhafte Figuren: Elfen und Trolle

Was macht das neue Konzept aus? „Wir wollen keinen Konsummarkt, es soll ein großes Familienfest mit mehr Interaktion und Unterhaltung sein“, kündigt Ilka Ladwig an, „man kann viel zugucken und auch mitmachen.“ So wandeln an beiden Tagen märchenhafte Figuren wie Elfen oder ein Troll über den Hofplatz. In einem marokkanischen Königszelt werden Märchen erzählt. Zu den weiteren Aktionen zählen XL-Seifenblasen, Wollspinnerei, Glasbläserei, Goldwaschen, Bernstein schleifen und Schmiedearbeiten.

Altbewährtes ist Kunsthandwerk

In der historischen Scheune setzen die Marktplaner hingegen auf das altbewährte Konzept mit Kunsthandwerk: „Das Angebot ist wie in den vergangenen Jahren“, versichert Ilka Ladwig. An den Ständen werde die Auswahl von Strickarbeiten und Stickereien über Handtaschen, Tücher, Keramik und Acrylbilder bis hin zu Handtaschen und Broschen reichen. Garten-Deko und Pflanzen soll es ebenfalls geben.

Wohlder Markt auf Gut Wulfshagen, Tüttendorf, Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. August. Öffnungszeiten: Sonnabends von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.