Ob sich der MTV Dänischenhagen von der 1:5-Schlappe in Flintbek erholt hat, muss er im Heimspiel gegen den Spitzenreiter FC Kilia Kiel (Sbd., 14 Uhr) zeigen. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Ost will der 1. FC Schinkel gegen die TSG Concordia Schönkirchen die Wende schaffen.