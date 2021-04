Dänischenhagen

Laut Kraftfahrtbundesamt ist der Bestand an Wohnmobilen in Deutschland von 2015 bis 2020 von gut 390 000 auf knapp 590 000 angestiegen sein. Im Jahr 2020 verzeichnete das Segment das größte Wachstum unter den Fahrzeugarten: Hier lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 41,4 Prozent.

Es gibt eine mögliche Fläche in Dänischenhagen, aber keinen Betreiber

Dänischenhagen würde ein Stellplatz-Projekt unterstützen, beschloss die Politik vor Kurzem. Die Gemeinde selbst würde allerdings nicht als Betreiber auftreten. Anlass der Debatte war ein CDU-Antrag, an der Strander Straße zwischen der Alten Schmiede und der Flüchtlingsunterkunft einen Stellplatz zu schaffen.

Das Gelände gehört einem Landwirt aus Rieseby, der dafür etwa 2000 Quadratmeter Grund zur Verfügung stellen würde. Dort könnten etwa 20 Stellplätze zum Parken und Übernachten geschaffen werden – nur für Wohnmobile. Zur Ausstattung sollten kostenpflichtige Stromzapfsäulen gehören, möglicherweise auch Wasser und Abwasserentsorgung.

Lage an der Strander Straße mit kurzen Wegen zu attraktiven Zielen

Die Lage böte kurze Wege in die Natur, zu den Ostsee-Stränden oder zum Dänischenhagener Golfplatz. Das Gebiet ist gut über die Bundesstraße 503 zu erreichen. „Die Lage ist super“, sagt CDU-Fraktionschef Tim Gabrys. Wermutstropfen: Der Grundeigentümer der Fläche an der Strander Straße hat kein Interesse daran, selbst in die Stellplatz-Vermietung einzusteigen. Dafür müsste sich jemand finden.

Tim Gabrys hofft dennoch, dass hier oder andernorts in der Region neue offizielle Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Das könne aus seiner Sicht auch in Nachbargemeinden attraktiv sein: zum Beispiel in Altenholz oder in Schwedeneck. Reisen mit dem „Womo“ boomt: Doch es gebe in Deutschland zu wenig Stellplätze dafür.

Bisher gibt es im Dänischen Wohld kaum legale Plätze für Wohnmobile

In der Region Dänischer Wohld bis Kiel gibt es ihm zufolge aktuell nur einen offiziellen Stellplatz: neben dem „Grünen Jäger“ in Altenhof bei Eckernförde. Dabei habe die Region Touristen viel zu bieten. Tatsächlich hatten im Corona-Sommer 2020 neue Urlaubergruppen den Dänischen Wohld für sich entdeckt: Diese Erfahrung hatte zum Beispiel Schwedenecks Touristikchef Manfred Mallon gemacht.

„Vielleicht kann man auch gemeinsam im Amt Dänischenhagen etwas anschieben“, sagt der Dänischenhagener Tim Gabrys. Stellplätze könnten auch dem Einzelhandel zugute kommen. Er verweist dabei auf Studien, nach denen Womo-Touristen knapp 50 Euro pro Tag in der Region ausgeben.

Auch Schwedeneck überlegt, einige Stellplätze für Womos zu schaffen

Dass Urlauber auch Infrastruktur für Einheimische sichern können, zeigt der Supermarkt im Schwedenecker Ortsteil Surendorf: Ohne die auswärtigen Gäste gäbe es dieses Angebot in der weitläufigen Gemeinde mit gut 2800 Einwohnern vermutlich nicht.

Auch Schwedeneck denkt Bürgermeister Sönke Paulsen zufolge darüber nach, zehn bis 15 Womo-Stellplätze zu schaffen, auf denen das Übernachten erlaubt wird. Die könnten gegenüber vom großen Parkplatzes am Kurstrand in Surendorf entstehen.

Weil dort der Bedarf an Parkplätzen gestiegen ist, möchte die Gemeinde Ackerfläche gegenüber von einem Privateigentümer pachten, um dort etwa 120 Parkplätze zu schaffen. Dort, so die Idee, könnten einige Stellplätze eingeplant werden. Bisher ist für Camper das legale Übernachten im Bereich der vier Amtsgemeinden Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck und Strande nur auf Campingplätzen möglich.

In der Region zwischen Kiel und Eckernförde gäbe es einige attraktive Flächen

Tim Gabrys sieht in der Region auch auf dem Kieler MFG-Gelände Potenzial für attraktive Übernachtungsplätze. Die Fläche an der Oskar-Kusch-Straße in Altenholz-Knoop, die die Gemeinde für Gewerbe und Wohnen im Blick hat, sei ebenfalls „superschön“ für ein Stellplatz-Projekt: Da sei man schnell am Nord-Ostsee-Kanal. „Ich würde mich freuen für die Region“, sagt Tim Gabrys zu möglichen Stellplatz-Projekten.