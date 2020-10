Wer sich auf einen Kurzurlaub in Eckernförde gefreut hatte, muss spätestens am Sonntag wieder abreisen. Mit den neuen Corona-Beschränkungen wird auch der Eckernförder Wohnmobilplatz geschlossen. Das Ehepaar Hefke, am Freitag angereist, wird das Ostseebad in zwei Tagen wieder verlassen müssen.