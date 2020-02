Der Apartmentpark Westside Living an der Fachhochschule in Altenholz ist verkauft. Ab März gehören die Häuser zum Unternehmen des Schönberger Immobilienmaklers Dieter Kopplin. Auch der neue Besitzer hofft, hier in Zeiten schwacher Nutzung durch Studierende an andere Nutzer vermieten zu dürfen.