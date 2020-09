Über Müll am Strand oder in der Stadt ist die Aufregung oft groß. Am Workshop für ein sauberes Eckernförde beteiligten sich Dienstagabend im Ratssaal allerdings nur 17 Interessierte, darunter Vertreter politischer Fraktionen und gerade einmal fünf Bürger. Eine Idee: ein kommunaler Ordnungsdienst.