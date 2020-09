Gute Nachrichten von der Arbeitsagentur: Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Eckernförde ist im September leicht zurückgegangen. Lag die Quote im August noch bei 4,4 Prozent, so sank sie Ende dieses Monats auf 4,2 Prozent. Auch bei der Kurzarbeit ist der Trend positiv.n