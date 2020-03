Das Hafenviertel des Ostseebades rund um Frau-Clara-Straße, Ochsenkopf und Ecke Langebrückstraße wird am Sonnabend, 14. März, wieder zur Galerie. Elf Geschäfte stellen zur inzwischen dritten „Hafen-Art“ in den folgenden zwei Wochen Werke von regionalen Künstlern in ihren Schaufenstern aus.