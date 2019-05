Altenholz

Zehn Jahre „Rotary op Platt“ sind zehn Jahre Komik, anrührende Geschichten, Lyrik mit Tiefgang, erfrischend Leichtes. Nicht nur dem Plattdeutschen erweisen Rotary Club und Kulturkreis seit 2010 die Ehre. Sie spielten insgesamt auch über 40000 Euro für gute Zwecke ein. Und der Saal war immer ausverkauft.

Klappmaul Werner Momsen hat es erstmals nach Altenholz geschafft

Diesmal gibt es schon vor Beginn der dreistündigen Show strahlende Gesichter. Rotary-Präsident Manfred Wardeiner und Karl-Heinz Delfs vom Kulturkreis hatten zwar alle Hände voll zu tun mit der Organisation. Aber die Mühe hat sich gelohnt.

Dass Jan Graf, begnadeter Allround-Künstler des Plattdeutschen, ihnen zehn Jahren die Treue hält und es diesmal auch noch mit Werner Momsen geklappt hat, ist ein Fest an sich. Die urkomische Klappmaulpuppe, die Wahrheiten und heimliche Überlegungen unverblümt ausplaudert, und ihr Schattenmann alias Detlef Wutschik sind ja sonst immer bei Funk und Fernsehen gebucht.

Norma von der Insel Föhr bezaubert mit Friesisch und Plattdeutsch

Und was soll man zu Gerd Spiekermann sagen? Plattsnacker erster Güte, Entertainer, Preisträger. Oder Norma: Der Liedermacherin von der Insel Föhr sagt man nach ihrer dritten CD eine echte Karriere voraus. Nicht zu vergessen: Kodderschnauze Ines Barber, fast so oft wie Kollege Graf dabei in Altenholz.

Dass sich die Renommierten der Szene bei der Gala op Platt vor den Toren Kiels einfinden, ist Andreas Schmidt zu verdanken. Der Redakteur und Moderator der NDR 1 Welle Nord holt sie irgendwie alle zusammen. Obendrein überzeugt er sie immer, dass nur ein Auftritt ohne Gage in Altenholz ein echter Gewinn ist.

Rotary op Platt spendet diesmal für die Kieler Stadtmission

Das Geld vom Verkauf der 300 Eintrittskarten, der Erlös vom Getränkeverkauf, Spenden fließen 2019 dem Projekt der Kieler Stadtmission zu, das wohnungslose Menschen unterstützt. 4000 Euro werden sicher erreicht.

Graf steigt mit Rückschau ein. „Zehn Jahre vorbei? Oha!“ Stimmt aber, dieser Rotary-Abend findet vier Graf-Kinder später statt als der erste. Dass er auch Satire und hintergründig kann, ist bekannt.

Aber er kann auch die Seele berühren. Gitarre und Texte dringen behutsam ins Reich feiner und tiefer Emotionen vor. Dass später auch Seitenhiebe kommen und sogar Dada-Lyrik op Platt, rundet „den Graf“ so herrlich ab.

Gerd Spiekermann in Höchstform im Wartezimmer

Man hat ich eingehört, als Momsen die Bühne entert, live noch komischer als im Fernsehen. Seinen Erfinder hat er als dunkle Eminenz im Hintergrund. Der scheint angewachsen. Momsens Interpretation, „de Wutschik mookt, wat ick will“, will man einfach glauben. Dor högt sick Werner bannig.

Zu Höchtsform läuft er im Duo mit Spiekermann auf. Die Rentner-Wartezimmer-Szene lässt Lachtränen kullern. Genauso beim der „Katheter to go“, wenn undurchschaubare Klo-Hightech Menschen mit dringenden Bedürfnissen in echte Not bringt.

Ines Barber ist wie Jan Graf Urgestein der Gala in Altenholz

Wie zart klingen Platt und Friesisch mit der hellen Stimme von Norma. Die Profimusikerin lehnt sich klanglich an Americana Songs an und macht Friesisch wie Plattdeutsch zum Kult für Junge. Am Tag der Deutschen Einheit in Kiel wird sie Schleswig-Holstein vertreten. Bingo!

Und „die Barber“? Gewohnt locker vom Hocker „gift dat mol wedder wat ut Rendsburg“ – Zwerchfellmassage eingeschlossen. Ein Urgestein, das es draufhat. So fix, wie die redet, kann mancher nicht denken. Fazit des Abends: een groote Spoos - und das auch noch mit Sinn und Verstand.

