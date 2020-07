Schwedeneck

An diesem Nachmittag nieselt es immer mal wieder. Doch über das norddeutsche Schmuddelwetter kann Rainer Gluderer bloß milde Lächeln. Kein Wunder, bei dem Ausblick: Von seinem Wohnwagen mit Vorzelt und Außenterrasse ist es ein Katzensprung bis zur Wasserkante. Er ist Vorsitzender der Zeltgemeinschaft Dänisch Nienhof, die das Gelände im Schwedenecker Ortsteil gepachtet hat. Es befindet sich gleich unterhalb der Steilküste am Waldrand.

Der Quickborner hat dort mit seiner Familie seit 2003 schon diverse Urlaube und Wochenenden verbracht. „Wenn man hier herfährt, ist das eigentlich immer wie ein kleiner Urlaub“, schwärmt der 56-Jährige. Es gebe gerade einen Generationswechsel – auch junge Menschen ziehe die kleine Ostsee-„Oase“ magisch an, was eine Warteliste für die raren Stellplätze beweise.

Erwachsene Kinder kommen mit in die Zeltgemeinschaft

Obwohl Tochter Veronique (24) und Sohn Pascal (21) mittlerweile erwachsen sind, lassen auch sie sich gelegentliche Abstecher in die Idylle nicht entgehen, wenn es die Zeit zulässt. „Man wacht hier morgens vom Meeresrauschen auf, und abends blickt man in den Sternenhimmel“, erzählt Mutter und Ehefrau Kirstin Gluderer (52). Als ihre Kinder noch zur Schule gingen, verbrachte sie mit ihnen mitunter die kompletten Sommerferien in Dänisch Nienhof.

Auf einen Fernseher verzichtet die Familie in ihrem Wohnwagen ganz bewusst. „Nur wenn das Wetter ganz schlecht ist, legt man mal einen Kinotag ein und guckt bei einer Tüte Chips auf dem Laptop einen Film“, gesteht Kirstin Gluderer schmunzelnd. Ansonsten gebe es genug Abwechslung, schiebt Ehemann Rainer nach.

Früher wurden Fische selbst geräuchert

So sind unter den Campern viele Wassersport-Fans. Zu ihnen gehört Detlef Zimmermann, der sich das Surfen als Teenager selbst beibrachte. Schon als Kind war der Hamburger mit seiner Familie auf dem Platz der Zeltgemeinschaft. „Das Surfbrett war damals höllisch schwer und das Segel so groß, dass ich das alles kaum tragen konnte“, denkt der 56-Jährige an die 1970er-Jahre und von Muscheln zerschnittene Füße zurück. Ebenso gehören Kinderfeste auf dem Zeltplatz und Camper, die ihren Fischfang selbst räucherten, zu seinen alten Erinnerungen. Die Ferienidylle hat eine lange Geschichte, wovon eine Chronik des Vereins zeugt. Ganz früher, in den 1930er-Jahren, schlugen Urlauber einfach ihre Zelte am Strand auf. Regelungen gab es laut Zeitzeugen damals nicht.

Erst in den 1960er-Jahren stellte das Kreisordnungsamt Bedingungen für die Weiternutzung durch die Camper. Es gründete sich die Zeltgemeinschaft Dänisch Nienhof (1967), deren Mitglieder eine Rampe und ein Waschhaus bauten. Von den Bauarbeiten existieren sogar noch alte Fotos. Ebenso von Frauen, die in den 1960er-Jahren Frühgymnastik am Strand machten. Oder von Festen mit Bier und Bratwurst. „Früher waren hier 60 Stellplätze“, berichtet Gluderer. Doch Wind und Wellen rissen immer wieder Stücke des Campingplatzes weg. In zwei Reihen parkten die Wohnwagen früher, jetzt ist hinter der Düne noch Platz für eine.

Mitglieder packen mit an

Die Saison startet am ersten April-Wochenende. Laut Gluderer zieht dann ein Landwirt mit einem Trecker die Wohnwagen über den Sand auf den Platz. „Bei der Feinjustierung helfen wir uns dann gegenseitig“, so der Camper. Ohnehin ist Gemeinschaft nicht bloß ein Bestandteil des Vereinsnamens, sondern spielt nach wie vor eine große Rolle. „Wir sind hier Selbstversorger“, erklärt der Vorsitzende. So sind die Camper dafür zuständig, das Waschhaus mit Toiletten und Duschen sauber zu halten. Es gibt dafür eigens einen Plan. Und fallen mal Reparatur an, wie etwa eine Leckage an der Wasserversorgung, packen die Mitglieder selbst an. „Dafür findet man eigentlich immer eine gute handvoll Leute“, so Gluderer.

Wer Schickimicki sucht, ist dort auf dem Holzweg. Im Waschhaus gibt es Strom. Ansonsten muss jeder selbst dafür sorgen, dass er auf seiner Parzelle „Saft“ hat. „Die meisten von uns haben deswegen eine Solaranlage“, berichtet Gluderer. Zudem teilen sich je zwei Stellplätze einen Wasserhahn.

Campingplatz im Winter kaum zu erkennen

Den Tag lassen die Camper gern mal auf einem kleinen Platz neben den Wohnwagen an einer Feuertonne ausklingen. Wer mag, kann sich aber auch an Regalen mit Secondhand-Büchern bedienen, die sich in einem Räumchen im Waschhaus-Gebäude befinden. „Man kann hier gut abschalten“, sagt Gluderer. Am dritten Septemberwochenende endet die Saison – und die Wohnwagen kehren dann wieder zurück ins Winterlager. „Man kann dann kaum erkennen, dass hier sonst ein Campingplatz ist“, so der Vorsitzende.

Von Jan Torben Budde