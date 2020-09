Die Steilküste in Schwedeneck ist ein beliebtes Ausflugsziel. Wo Spaziergänger gern Meeres- und Waldluft schnuppern, sorgen jetzt Absperrungen für Unmut: Den Gruppenzeltplatz in Dänisch Nienhof, bekannt als „Berliner Lager“, hat der Betreiber mit „Betreten verboten“-Schildern und Toren versehen.

Von Jan Torben Budde