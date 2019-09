Eine rätselhafte Blutspur beschäftigt die Polizei in Gettorf. Ein Zeuge hatte am Sonntag, 29. September, gegen 0.40 Uhr einen Verkehrsunfall in Gettorf gemeldet. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie nur eine beschädigte Leitplanke und Blutspuren. Jetzt werden Zeugen gesucht.