DNA-Untersuchungen brachten ein klares Ergebnis. Die nach einem Zimmerbrand am 25. November 2020 in Rieseby gefundene tote Frau war die 73-jährige Bewohnerin. Die Kriminalpolizei Eckernförde geht von einer brennenden Zigarette als Ursache des Feuers aus.

Brand in Rieseby: Bewohnerin starb an Rauchgasvergiftung

Von Rainer Krüger