Bringen die neuen Busfahrpläne die Schule am Nordostseekanal mit den Standorten Neuwittenbek und Schinkel in Gefahr? Der Schulverband Schinkel/Neuwittenbek hat Sorge, dass künftig weniger auswärtige Eltern ihre Kinder in die Kanalgemeinden und stattdessen nach Gettorf in die Grundschule schicken.