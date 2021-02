Die jüngste Sitzung der Gemeindevertreter geht in die Geschichte von Rieseby ein. Es war die wohl kürzeste, in fünf Minuten war alles gelaufen. Weil zehn der 20 Mitglieder fehlten, darunter die ganze WGR-Fraktion, war das Gremium beschlussunfähig. Welche Rolle spielt dabei ein heftiger Streit?

Zoff in Rieseby - "Das habe ich als Kommunalpolitiker noch nicht erlebt"

Von Rainer Krüger