Neue Perspektiven am Wanderweg zur Bülker Huk: Die auffällige Gruppe von hohen Pappeln vor dem Surf-Kiosk wurde gefällt. Die Bäume waren mehr als 40 Jahre alt. Doch offensichtlich ging von ihnen eine Gefahr aus.

Spazierweg in Strande - Zu gefährlich: Pappeln mussten weichen

