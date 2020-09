Eckernförde

Die bisherige Frist ist inzwischen abgelaufen. Doch genügend Kandidaten für die insgesamt sieben zu vergebenden Plätze haben sich nicht gefunden. Die Stadt zieht jetzt die Reißleine. „Aufgrund der geringen Bewerberzahl entfällt die vorgesehene Urnenwahl Ende Oktober“, teilt die Verwaltung mit. Das heißt: Die Eckernförder werden ihren Seniorenbeirat nicht wählen – da es keine Auswahl gibt. Die Satzung der Stadt sieht alternativ eine Wahl der zugelassenen Beirats-Kandidaten durch den Sozialausschuss vor, wenn sich sieben oder weniger Interessenten zur Kandidatur bereiterklären.

Bewerbungen bis 20. Oktober

Diese Wahl ist jetzt in der nächsten Sozialausschuss-Sitzung am Donnerstag, 19. November, ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses geplant. Vor der Kür haben die Bewerber Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen. Laut Satzung besteht der Seniorenbeirat aus sieben Mitgliedern. Wählbar ist, wer das 60. Lebensjahr vollendet hat oder im Wahljahr vollenden wird. Der Hauptwohnsitz muss seit mindestens sechs Monaten in Eckernförde liegen. Um möglichst alle Beirats-Plätze zu besetzen, verlängert die Stadt die Bewerbungsfrist noch bis zum 20. Oktober.

Generation 60+ kann mitgestalten

Im Seniorenbeirat hat die Generation 60+ die Möglichkeit, sich aktiv in die Stadtentwicklung einzubringen und die Interessen der älteren Mitbürger zu vertreten. Die Mitglieder sind in allen städtischen Ausschüssen vertreten und haben dort Antrags- und Rederecht. Über einen Sitz im Kreisseniorenbeirat kann zudem die Arbeit über die Stadtgrenzen hinaus mitgestaltet werden. In der Eckernförder Ratsversammlung hat sich der Seniorenbeirat unter anderem für die Themen barrierefreier Ausbau der innerstädtischen Straßen sowie den Bau bezahlbarer, seniorengerechter Wohnungen und betreuten Wohneinrichtungen im Bereich der Nooröffnung eingesetzt.

Erfolg bei der Senioren-Monatskarte

Außerdem engagierte sich das Gremium erfolgreich für eine vergünstigte Senioren-Monatskarte im städtischen Busverkehr, die in 2017 vom Stadtverkehr eingeführt wurde. Neben seiner politischen Mitarbeit richtet der Seniorenbeirat einmal im Monat ein geselliges Seniorenfrühstück in der Bürgerbegegnungsstätte aus.

Hier gibt's die Unterlagen

Bewerbungs-Unterlagen für einen Sitz im Seniorenbeirat sind im Ordnungs- und Sozialamt (1. OG) im Rathaus erhältlich oder online unter www.eckernfoerde.de/Aktuelles. Eingereicht werden sie bei der Stadtverwaltung. Weitere Infos zum Thema Seniorenbeirat unter Tel. 04351/710-500.

