Wenn seine Lieblinge zufrieden gurren, ist Ralf Heckt aus Altenholz glücklich. Stolze 90 Tauben hat der Züchter. Seine Schützlinge verwöhnt der 50-Jährige mit Gemüse, Salat und Knoblauch – in ihre Plansch-Wannen kippt er gern Badesalz. Bei der Ausstellung in Eckernförde waren die Vögel gut in Form.