Es geht zu wie im Taubenschlag, volle Wartebereiche gehören aber der Geschichte an: In Corona-Zeiten läuft die Terminvergabe in den Kfz-Zulassungsstellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde per Mausklick – auch in Altenholz. Bis vor Kurzem hatte das aber ungeahnte Folgen.