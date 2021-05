Zutritt nur für Geimpfte? In Eckernförde ermittelt die Polizei

Eckernförde

Die Polizeidirektion Neumünster bestätigte am Freitagmittag, dass das Polizeirevier Eckernförde von Bürgerinnen und Bürgern am Donnerstag, 13. Mai, informiert worden war. Die Aufkleber fanden sich vereinzelt an den Ladentüren der Innenstadt in Eckernförde und Kappeln. Sie trugen den Titel "Gesundheitszone".

Darunter war ein Impfpass in blauem Kreis zu sehen. "Zutritt nur mit Schutzimpfung. Maskenpflicht aufgehoben", stand darunter zu lesen. Auch ein Geschäftsinhaber hatte die Polizei informiert. Allerdings waren die Läden in beiden Eckernförde und Kappeln am Feiertag Himmelfahrt geschlossen. Es lag auf der Hand, dass es sich um eine bewusste Irreführung handelte.

Alle Geschäfte sind für jedermann in Eckernförde und Kappeln offen

Am nächsten Morgen hatten alle Betroffenen die Aufkleber an ihren Läden entfernt. "Die Aufkleber ließen sich problemlos abziehen. Daher handelt es sich nicht um Sachbeschädigung", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. "Ein Straftatbestand liegt bisher nicht vor."

Die Geschäfte sind in Rendsburg-Eckernförde für alle geöffnet. Das gilt auch für Kappeln in Schleswig-Flensburg. Im Laden besteht Abstandspflicht und Maskenzwang, der in Eckernförde auch in der gesamten Fußgängerzone gilt. Aufgrund der geringen Infektionszahlen ist keine Kontaktdatenerfassung mehr nötig.