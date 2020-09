Während Gettorf aufgrund der Corona-Vorkehrungen seinen diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt hat, ist man in Eckernförde noch zuversichtlich. „Wir sind in der konkreten Planung“, sagt Stefan Borgmann, Leiter der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH. Es soll eine andere Art Weihnachtsmarkt werden.

Von Christoph Rohde