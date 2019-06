Barkelsby

Es krachte ordentlich: Bei einem Auffahrunfall auf der Waabser Chaussee in Barkelsby verletzen sich nach Angaben der Feuerwehr am Sonnabend zwei Frauen leicht. An den Autos entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Feuerwehr Barkelsby war gegen 12.20 Uhr alarmiert worden. Wehrführer Jens Nommels stellte fest, dass in in der ersten Kurve der Waabser Chaussee in Richtung Waabs eine Frau mit einem Ford auf einen VW aufgefahren war. Die genaue Ursache für den Crash konnte Nommels nicht nennen, auf jeden Fall erschwerte die regennasse Fahrbahn das Bremsen.

Veletzte Frau im Krankenhaus behandelt

Die VW-Fahrerin blieb leicht verletzt am Unfallort, die Frau im Ford wurde im Krankenhaus behandelt. Den Ford verbucht Nommels als Totalschaden. Die Feuerwehr war mit 14 Aktiven und drei Fahrzeugen zwei Stunden lang im Einsatz. Während dieser Zeit war die Waabser Chaussee an der Unfallstelle gesperrt.