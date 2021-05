Dänischenhagen

Eigentlich will Schulleiterin Gesa Meißner am Mittwochmittag über Vandalismus berichten. Doch dann erreichen Gerüchte über einen Amoklauf in Dänischenhagen die Schule. Die Lage ist unklar, die Kinder werden vom Pausenhof ins Gebäude geholt. Über dem Ort kreist ein Hubschrauber.

Gut zwei Stunden später erinnert sich Gesa Meißner in der Grundschule an die bangen Momente, nachdem im Ort zwei Menschen getötet worden waren. Weil viele Eltern anriefen, brach zwischenzeitlich die Telefonanlage der Schule zusammen.

„Ich hatte keine Informationen, was hier los ist“, sagt Gesa Meißner. Und das zu einem Zeitpunkt, als für einige Kinder Schulende war. Gegen 12.30 Uhr kam dann die Entwarnung durch die Polizei, dass keine Gefahr mehr besteht und die Kinder nach Hause könnten. „Der Schreck sitzt uns allen noch in den Gliedern“, sagt eine Mitarbeiterin.

Bürgermeister: "Ein schwarzer Tag für Dänischenhagen"

Die Schulleiterin hätte sich in dieser Lage eine klare Ansage der Polizei gewünscht. Bürgermeister Horst Mattig ist am Mittag ebenfalls in der Schule. Er kümmert sich dann telefonisch um Informationen zur Lage.

Zum Verbrechen, das sich am Morgen im Rosenweg ereignet hat, sagt er: „Das hat uns alle im Ort geschockt, das ist ein ganz schwarzer Tag für Dänischenhagen.“

Parkplatz am Supermarkt in Dänischenhagen wird zum Lagezentrum

Der Supermarkt-Parkplatz im Zentrum wird am Mittwoch zum Lagezentrum der Polizei. In Gruppen beraten die Beamtinnen und Beamten, während manche Passanten neugierig herüberschauen.

Einige Menschen haben aber auch noch gar nicht mitbekommen, dass im Rosenweg zwei Menschen erschossen worden sind. Später sieht man auf dem Supermarkt-Parkplatz auch Polizisten mit großen Waffen.

"Man denkt doch, so etwas passiert nicht in einem Dorf"

„Schockierend“ sei das, was an diesem Tag in Dänischenhagen passiert ist, sagt eine Frau, die im Supermarkt einkaufen war: „Man denkt doch, so etwas passiert nicht in einem Dorf.“

Eine Anwohnerin des Rosenwegs hatte zunächst gar nicht mitbekommen, was sich im Umfeld ereignet hat. Sie war zu Hause, erfuhr zuerst von Bekannten, dass es einen Polizeieinsatz in ihrer Straße gibt. Die Bekannten wollten sie besuchen. Doch im Sturenhagener Weg versperrte eine Polizeisperre gegen 11.30 Uhr den Weg.

Wenig später habe die Polizei dann an ihrer Tür geklingelt. Sie konnte den Beamten aber keine Informationen geben. Die Anwohnerin sagte gegenüber KN-online zur Lage: „Man fühlt sich schon komisch, hat aber keine Angst.“

Einige Dänischenhagener können wegen der Polizeisperre nicht in ihre Häuser

Zwei Frauen und ein Mann stehen gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Supermarkteingangs. Sie wohnen im Rosenweg und können wegen des Polizeieinsatzes vorerst nicht dorthin zurück. Über die Polizei haben sie von den zwei Toten erfahren, verfolgen auch die Berichterstattung auf KN-online. Sie überlegen nun, was sie machen sollen.

Vor dem Supermarkt steht auch ein Verkaufsstand mit Erdbeeren, darin sitzt seit 8 Uhr ein 20-Jähriger: „Ich habe gesehen, wie hier immer mehr Polizei kam“, sagt er. Wann das war, kann er nicht sagen.

Ein Verbrechen vor der Haustür: "Das ist ein mulmiges Gefühl"

Er stammt aus Dänischenhagen, sitzt hier jeden Tag. „Das ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn auf einmal so ein Verbrechen vor der Haustür passiert.“ Auch bei den Kunden sei zu spüren, dass dies kein Tag wie jeder andere ist.