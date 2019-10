Eckernförde

Dieser Tag war für die beiden Männer kein leichter: In den frühen Morgenstunden schulterten sie 20 Kilogramm Gepäck, um anschließend zu Fuß den 20 Kilometer entfernten Strandabschnitt Ludwigsburg zu erreichen. Dort wechselten sie das Element und kehrten schwimmend in Neopren und mit Ausrüstung in den Marinestütz...