Wer macht mit? - Zweite Runde für „Azubis on Tour“ Lehrstellen bleiben unbesetzt. Stefan Borgmann, Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Chef von Eckernförde, weiß, dass dies immer mehr zum Problem wird. Mit der zweiten Auflage der Lehrstellenrallye „Azubis on Tour“ soll am 17. März 2020 gegensteuert werden.

Von Rainer Krüger

Herausfinden, was einem schmeckt - Jugendliche sollten sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz nicht von Vorurteilen leiten lassen. Im Handwerk oder im Dienstleistungsbereich gibt es in vielen Berufen realistische Chancen auf eine Lehrstelle. Mit der zweiten Auflage der Lehrstellenrallye „Azubis on Tour“ können am 17. März 2020 Betriebe besichtigt werden. Quelle: dpa