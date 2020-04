Eine Mitarbeiterin einer Senioreneinrichtung in Altenholz wurde jetzt nach Angaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde positiv auf das Coronavirus getestet. In der Einrichtung war am vergangenen Wochenende ein positiv getesteter 89-Jähriger gestorben. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Kreis.