Gettorf

Bisher stand der Begriff Kieler Blick für 44 Eigentumswohnungen an der Ecke Kieler Chaussee/Friedrichsorter Straße. Jetzt realisiert der Investor, die Abacus Wohnungsbau GmbH aus Altenholz, den zweiten Bauabschnitt. Für 51 Mietwohnungen, je nach Bedürfnis mit oder ohne Betreuung oder Pflege, und eine Demenz-Wohngemeinschaft neuer Prägung war am Montagnachmittag Grundsteinlegung.

Senioren können ab 2022 in den Kieler Blick Gettorf einziehen

Bezugsfertig ist das 14-Millionen-Euro-Projekt voraussichtlich Anfang 2022. Das großzügige Haus neben den 44 bereits fertigen Eigentumswohnungen ist der zweite Bauabschnitt des Kieler Blicks.

„Ein langer Weg. 2016 lag das Projekt mit Wohnungen, Seniorenanlage und Wohngemeinschaft erstmals als Idee bei uns auf dem Tisch“, blickten die beiden Geschäftsführer der Abacus, Edmund Majerus und Thomas Guttack, zurück, bevor die Kapsel mit der Bauzeichnung, den aktuellen Kieler Nachrichten, der Broschüre des Diakonievereins Dänischer Wohld in Gettorf und einige Münzen im Boden einbetoniert wurde.

Gettorf hat das Projekt positiv begleitet

Ein Weg, der sich bisher offenkundig gelohnt hat für alle Seiten. Die privaten Eigentumswohnungen in den Nachbargebäuden sind bis auf vier verkauft und bezogen. „Dabei gab es keine Stolpersteine“, hob Majerus hervor. Gemeinde Gettorf und Kreis hätten bei der Aufstellung des Bebauungsplans, der 2017 schon fertig abgesegnet war, selbst Tempo gemacht.

Anders als die bereits fertigen Eigentumswohnungen, die barrierearm sind, werden die neuen 51 Seniorenwohnungen von 40 bis 91 Quadratmetern Größe ausschließlich vermietet. Vermieter ist die Abacus. In den ersten Bauabschnitt hatte das Unternehmen 13 Millionen Euro investiert. Generalunternehmer ist das Preetzer Bauunternehmen Cordeshaus.

Diakonieverein in Gettorf sieht "spannendem Projekt" entgegen

Der Diakonieverein Dänischer Wohld mit Sitz in der Seniorenwohnanlage Süderstraße Gettorf, der ambulante Dienste für 160 Menschen im Dänischen Wohld leistet, übernimmt auch im Kieler Blick den Service. „Das gilt auch für die Demenz-Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen“, erläuterte die Vorsitzende Sabine Axmann-Bruckmüller, Bürgermeisterin von Schinkel.

Von einem „spannenden Konzept“ dieser WG sprachen Bärbel Mysch, Leiterin der Sozialstation des Vereins, und Pflegedienstleiterin Stephanie Lange. „Das ist kein Heim. Die Angehörigen der Bewohner haben hier die Verantwortung. Unserer Dienst leistet die ambulante Betreuung.“

Seniorenbeirat Gettorf sieht Bedarf an Wohnformen für Senioren

Axmann-Bruckmüller: „Für den Diakonieverein ist es ein großer Schritt, in einer so großen Wohnanlage tätig zu sein. Wir freuen uns.“ In der Süderstraße gibt es 26 Wohnungen, in denen die Sozialstation Hilfe und Pflege nach Bedarf leistet.

Auch Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank und Gerd Finke, Chef des Seniorenbeirats, erwarten die Fertigstellung des Senioren-Projekts am Kieler Blick gespannt. „Der Bedarf ist auf jeden Fall groß in Gettorf“, bestätigten sie.

Was auch Guttack unterstrich: „Ich hatte schon erste Anrufe von Interessenten. Dabei ist es noch längst nicht soweit. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang 2021 Richtfest feiern und ein Jahr später Bewohner einziehen. Vor 2021 könnten wir gar nicht mit der Vermietung beginnen. Dann erst stehen Mieten und Details fest.“

