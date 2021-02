Zwischen Arbeit und Anton-Lernapp: Was sich Familie Eck von der Politik wünscht

Dänischenhagen

„Mit einem Grundschulkind in der ersten Klasse ist es deutlich mühsamer und zäher“, sagt Friederike Eck (46) mit Blick auf den jüngsten Sohn Henry (6). Tochter Sophie (14) besucht als Neuntklässlerin das Gymnasium in Altenholz. Ebenso wie der zwölfjährige Anton, der in der siebten Klasse ist. „Die beiden sind sehr selbständig unterwegs“, lobt Alexander Eck (46).

Beide Eltern arbeiten: Sie ist Ärztin, er Unternehmensberater

Wobei Sophie und Anton bei Fragen schon mal an seine Bürotür klopfen. Was dann auch mal für Gereiztheit sorgen kann. Als Unternehmensberater arbeitet der 46-jährige Dänischenhagener etwa die Hälfte der Zeit zu Hause und ist sonst im Kieler Umland unterwegs. Vor Corona prägte das Reisen sein Leben, nun ist es eine straffe Folge von Videokonferenzen.

Anzeige

Allgemeinmedizinerin Dr. Friederike Eck arbeitet als Truppenärztin mit einer halben Stelle am Kieler Stützpunkt in der Wik. Dadurch darf der jüngste Sohn Henry (6) an ihren drei Arbeitstagen in die Notbetreuung. Mittwoch und Freitag ist er mit ihr zu Hause in Dänischenhagen: „Da läuft es wie in anderen Familien auch.“

Grundschüler Henry bekommt einmal pro Woche Aufgaben

Sonntags schickt die Klassenlehrerin der Grundschule Dänischenhagen eine E-Mail mit Arbeitsbögen für die ganze Woche. „Aber das kann natürlich vorne und hinten nicht reichen, um ein Kind vormittags zu beschäftigen“, sagt Friederike Eck. Dabei bemühe sich die Grundschule sehr um eine gute Betreuung. Sie als Mutter gestalte dann den Rest der Zeit irgendwie sinnvoll: Das sei, neben den anderen Aufgaben im Haushalt, nicht so einfach.

Was dem Sechsjährigen viel Spaß macht, ist die Arbeit mit der Schul-App „Anton“, die in Dänischenhagen genutzt wird: Dafür darf er auch mal ein technisches Gerät nutzen, wie seine älteren Geschwister. Dass das jüngste Kind ausgerechnet das prägende erste Schuljahr ganz anders erlebt, ohne die Gewöhnung an den Schulalltag, „das ist sicher der größte Verlust“, meint Vater Alexander Eck.

Die älteren Kinder arbeiten im Lockdown sehr selbständig

Sophie glaubt schon, dass sie manchen Lernstoff noch besser verstehen würde, wenn ihn jemand erklären würde: „So hört man das einmal in der Videokonferenz. Oder da steht was auf einem Arbeitsblatt. Aber das sagt nicht viel.“ Allerdings sei ihre Klassengemeinschaft toll, das hilft im Distanzunterricht.

Siebtklässler Anton erlebt am Gymnasium Altenholz seltener Videokonferenzen als seine ältere Schwester. Es sei schon etwas schwieriger, sich Stoff selbst mithilfe eines Buches zu erarbeiten: „Aber ich lerne wohl nicht viel weniger als normal.“

Eltern aus Dänischenhagen freuen sich auf Start des Präsenzunterrichtes

Beim Schulanfänger Henry lasse hingegen die Motivation nach, erklärt seine Mutter: „Wir freuen uns sehr, dass der Präsenzunterricht bald losgeht!“ Friederike Eck kennt andere Eltern, deren Kinder nicht so einfach lernen: „Die sind absolut am Rande ihrer Kräfte.“ Die Doppelrolle Mutter/Lehrerin sei schon „wahnsinnig anstrengend“.

Lob für die gute Umstellung auf Distanzunterricht am Gymnasium Altenholz

Alexander Eck glaubt, dass das aktuelle digitale Lernen Kindern eine „Riesenchance“ bietet. Gerade junge Lehrer „spielen jetzt die Digitalisierungskarte aus“, seien das schon gewohnt. Und das Gymnasium Altenholz habe im zweiten Lockdown sehr gut auf das Distanzlernen umgestellt, lobt er.

Wunsch: Digitale Ausbildungsangebote für die Lehrer

Bildung sei nun mal das allerwichtigste. Deshalb müsse die Politik Lehrern unbedingt Ausbildungsangebote machen, „damit diese sich wohlfühlen in der digitalen Welt“. Der Unternehmer ist überzeugt: „Da werden größere Hürden aufgebaut als sein müssen.“ Firmen hätten auch schnell gelernt, mit Konferenztools umzugehen.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings sagt er auch: „Am meisten steht einem vernünftigen Lernen das Thema Datenschutz im Weg.“ Über echte Videokonferenzen der Schüler mit ihren Lehrern würde eine ganz andere Bindung entstehen, ebenso zu den Mitschülern: „Das wünschen wir uns von der Politik.“

Wie viel Datenschutz brauchen Schulen?

Am Gymnasium Altenholz – und nicht nur dort – bleibt die Videokamera aber tatsächlich oft aus. Der Hauptgrund ist nach Angaben von Lars Hollensen, Schulkoordinator für Digitalisierung, die verfügbare Internet-Bandbreite: Viele Schüler klagen über eine abgehackte Tonübertragung. Daher gebe es die Empfehlung, die Kameras abzuschalten.

Aus Datenschutzgründen gilt in Altenholz zudem: Kameras werden nur freiwillig genutzt, Screenshots sind verboten, damit sie nicht in sozialen Netzwerken missbräuchlich genutzt werden.

Alexander Eck hofft auf mehr Videounterricht

Es ginge allerdings auch anders, ist Alexander Eck überzeugt. Er verweist auf Freunde in Travemünde, bei denen an der Grundschule der Unterricht sofort 1:1 auf Distanzlernen per Video umgestellt worden sei. Warum der Datenschutz an den Schulen so unterschiedlich aussieht, „erschließt sich mir nicht“.