Eine zehnjährige Schülerin ist am Dienstag um 17.30 Uhr an der Ecke Grellenkamp/Kummerfelder Straße in Neumünster von einem Auto angefahren und so schwer verletzt worden, dass es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das gab die Polizei Neumünster am Mittwoch bekannt.